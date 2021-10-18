Toyota, hibrit araç satışlarında liderliği sürdürdü

Toyota, hibrit otomobil satışlarında tüm dünyada 18 milyon 321 bin adede ulaşarak liderliğini devam ettirdi.

Benzinli ve elektrikli motora sahip Toyota hibrit otomobiller, 1997 yılında çevreci Prius modelinin satışa çıkmasının ardından gittikçe daha popüler hale geldi.

Son yıllarda Avrupa başta olmak üzere dünya ve Türkiye'de çevreci araçlara yönelim Toyota'nın hibrit araç satışlarına yansıdı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre; Toyota, hibrit otomobil satışlarında tüm dünyada 18 milyon 321 bini geçerek bu teknolojide öncü ve lider kimliğini pekiştirdi.

TÜRKİYE'NİN HİBRİT VERİLERİ

Türkiye'de yılın 9 ayında gerçekleşen 36 bin 824 adet hibrit otomobil satışı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 186'lık artış gösterdi. Bu artışta, özellikle kurumsal şirketlerin filo tercihlerinde hibrite yönelmelerinin de etkisi oldu.

Türkiye toplam pazar satışları içinde hibritlerin payı 2012'de sadece yüzde 0,04 iken, geçen yıl yüzde 2,91'e, 2021'in ocak-eylül döneminde ise yüzde 8,5'e ulaştı.





Toyota, yılın 9 ayında Türkiye'de 14 bin 269 adet hibrit otomobil satışı gerçekleştirdi. Toplam Toyota binek satışları içinde yılın 9 ayında hibritlerin payı yüzde 41'e ulaşırken, Türkiye'de üretilen Corolla Hybrid, 12 bin 81 adetle en çok tercih edilen hibrit model oldu. Yine Türkiye'de üretilen C-HR Hybrid de 1.848 adetle Corolla Hybrid'i takip etti.

Avrupa'da en çok satılan Toyota logolu hibrit otomobil 130 bin 630 adetle Yaris Hybrid olurken, bunu 129 bin 895 adetle Corolla hibrit ürün gamı, 91 bin 454 adetle de Toyota C-HR Hybrid izledi.