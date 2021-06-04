Toyota, hibrit araç satışlarını artırmanın peşinde

Toyota, 2025’te Avrupa'daki hibrit araç satışlarını 1.5 milyon adede çıkarmayı planlıyor.

Benzinli ve elektrikli motora sahip Toyota hibrit otomobiller, 1997 yılında çevreci Prius modelinin satışa çıkmasının ardından gittikçe daha popüler hale geldi.

Japon otomotiv üreticisi Toyota, sıfır emisyona sahip araçları uygun şartlarda sunmak ve tüm markaların 45 milyon adetlik satış hedefini ileriye taşımak için ilk etapta, 2025’te Avrupa satışlarını 1.5 milyon adede çıkarmayı planlıyor.

Bu kapsamda, Toyota’nın araç satışlarının 1 milyon 200 binine denk gelen en az yüzde 80’lik dilimini hibrit ve plug-in hibrit araçların oluşturacağı bildirildi.

Hedef satışın kalan kısmında ise bataryalı elektrikli ve yakıt hücre sistemine sahip sıfır emisyonlu araçlar yer alacak.

55'TEN FAZLA ELEKTRİKLİ VE HİBRİT MODEL

Bununla birlikte Toyota, 2025’te 10’u sıfır emisyonlu olmak üzere 55’in üzerinde elektrikli, hibrit, plug-in hibrit ve yakıt hücreli araç sunacak.

TÜRKİYE'DE DE İŞLER YOLUNDA

Toyota, Türkiye’de 2009 yılından bugüne kadar 23 bin 659 adetlik hibrit otomobil satışı gerçekleştirdi. Bugün Türkiye’de trafikte bulunan her 100 hibrit araçtan 93’ü Toyota logosunu taşıyor.

TOPLAMDA 15 MİLYON ADET HİBRİT OTOMOBİL SATTI

1970’li yıllarda hibrit araçları geliştirme kararı alan Toyota, Kyoto Protokolü’nün imzalandığı 1997’de ilk nesil Prius’u tanıtmış ve çevresel hareketlere hız kazandıran ilk marka olarak otomotiv sektöründe öne çıkmıştı.

Bugün 15 milyonu aşan hibrit araç satışı elde eden Toyota, benzinli ve elektrikli motoru kombine eden bu teknoloji sayesinde çevreye önemli katkılar sağlamış oldu.

Hibrit teknolojisi sayesinde, eş değer benzinli araçlara göre 120 milyon tondan daha fazla karbondioksit emisyonunun salınımı da bu şekilde engellenmiş oldu.