Toyota, hidrojen motor teknolojisi geliştiriyor

Toyota, karbon nötr bir mobilite toplumuna giden yolda hidrojen yakıt hücreli motor geliştirme sürecinde olduğunu duyurdu.

Son zamanlar birçok şirket karbon emisyonunu en aza indirmek için elektrikli otomobiller üzerinde çalışıyor..

Bu şirketlerden biri olan Japon devi Toyota, özellikle motorsporları için hidrojen yakıt hücreli motor geliştirdiğini açıkladı.

Corolla Sport üzerine yapılan bir yarış aracına yerleştirilen motor, ORC ROOKIE Racing adı altında yarışlara katılacak.

JAPONYA'DA ÜRETİLECEK

Yarış aracında kullanılacak hidrojen yakıt hücresinin ise Japonya'da üretilmesi planlanıyor. Geliştirme aşamasında olan bu hidrojen yakıt hücreli motor, 21-23 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Fuji Super TEC 24 Saat yarışında, motorsporlarının zorlu ortamında test edilecek. Toyota bu sayede sürdürülebilir mobilite toplumuna katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Açıklamada verilen bilgiye göre, Toyota Mirai aracı gibi yakıt hücreli araçlar, yakıt hücresini kullanarak hidrojenin havadaki oksijenle kimyasal olarak reaksiyonundan yararlanarak elektrik motoruna güç veren elektriği üretiyor.

CO2 SALIMI SIFIRA İNİYOR

Bununla birlikte hidrojen yakıt hücreli motorları, benzinli motorda kullanılan modifiye edilmiş yakıt besleme ve enjeksiyon sistemleriyle güç üretiyor. Hidrojen motorları kullanım sırasında sıfır CO2 emisyonu salımı gerçekleştiriyor.

Hidrojen yakıt hücreli motorlardaki yanma, benzinlilere göre daha hızlı olduğundan daha karakteristik tepkiler elde ediliyor. Çevresel performansının yanı sıra hidrojen motorları, ses ve titreşim konusunda da verimli sürüş potansiyeline sahip.

Karbon nötr hedefine doğru giden Toyota, yakıt hücreli araçların popülerliğini artırmayı amaçlarken aynı zamanda yakıt hücresi kullanan farklı uygulamaları da destekliyor.