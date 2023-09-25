Toyota, hidrojenle çalışan Hilux modelini tanıttı Toyota, karbon nötr toplum hedefi doğrultusunda hidrojen yakıt hücreli Hilux prototipini tanıtarak önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

AA & Ensonhaber

Son zamanlarda birçok şirket, karbon emisyonunu en aza indirmek için elektrikli otomobiller üzerinde çalışıyor.. Bu şirketlerden biri olan Japon devi Toyota, gelecekte daha fazla hidrojen yakıtlı otomobil üretmek istiyor,

Toyota, geçtiğimiz aylarda hidrojen yakıtlı bir Hilux modeli üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Toyota Motor Manufacturing (TMUK), proje için sıfır emisyonlu araç geliştirme amacıyla Birleşik Krallık hükümetinden fon alacak.

Toyota’nın bu projesine İngiltere merkezli Ricardo, ETL, D2H ve Thatcham Research firmaları da destek verecek.

Hidrojenli Toyota Hilux tanıtıldı

Toyota, karbon nötr toplum hedefi doğrultusunda hidrojen yakıt hücreli Hilux prototipini tanıttı.

Hilux’ın güç ünitesi, yaklaşık 10 yıldır ticari olarak üretilen ve kendisini kanıtlamış olan Toyota Mirai’nin yakıt hücresini temel alıyor. Sıfır emisyonlu aracın sürüş sırasında egzozundan sadece saf su çıkıyor.

600 km'den fazla menzil

Hidrojen üç yüksek basınçlı yakıt tankında depolanıyor. Böylece, prototip Hilux’a bataryalı tam elektrikli sistemlerin sağlayabildiğinden daha yüksek olacak şekilde 600 kilometreden fazla menzil sağlıyor.

Yakıt hücresi tarafından üretilen elektrik ise hibrit bataryada depolanıyor ve batarya kabin alanını etkilememesi adına arka yükleme alanında konumlandırılıyor.

2022'de başlanan projede ilk araç beş hafta önce tamamlandı ve ilk 10 Hilux’ın bu yılın sonuna kadar üretilmesi planlanıyor. Bu prototip araçlar, bir üretim modelinin yüksek standartlarını karşılayabilecek şekilde kapsamlı güvenlik, dinamik performans, fonksiyonellik ve sağlamlık testinden geçirilecek.

Bu testlerle Toyota’nın içerisinde bulunduğu konsorsiyum yakıt hücreli araçların ve hidrojen sistemlerinin daha farklı alanlarda kullanılması için araştırmalarını sürdürecek.

Projede kilit rol oynayan global stratejik mühendislik ve çevre danışmanlığı şirketi Ricardo ise 2025’in ardından tanıtılacak potansiyel bir üretim modeline ilişkin karar öncesinde, önümüzdeki aylarda aracın kapsamlı testlerini gerçekleştirecek.

Hidrojen yakıtlı araç nedir

Hidrojen yakıtlı araçlar da tıpkı elektrikli araçlar gibi gücünü elektrikten alıyor. Ancak hidrojenli araçların içerisinde herhangi bir batarya yok. Bu araçlar, elektrik enerjisini içerisinde bulunan hidrojenden elde ediyor.

Benzin ve dizel gibi fosil yakıtların yerine hidrojen kullanmak, karbondioksit gazı oranını düşürebilmek için en iyi çözüm yöntemlerinden biri. Bu nedenle bazı üreticiler, bu teknolojiyi daha da geliştirmek için çalışıyor.