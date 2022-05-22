Toyota, hidrojenli araç çalışmalarını hızlandırıyor

Toyota, karbon nötr bir mobilite toplumuna giden yolda hidrojen yakıt hücreli motor geliştirme sürecini hızlandırdı.

Son zamanlar birçok şirket karbon emisyonunu en aza indirmek için elektrikli otomobiller üzerinde çalışıyor..

Bu şirketlerden biri olan Japon devi Toyota, gelecekte daha fazla hidrojen yakıtlı otomobil üretmek istiyor,

AA'da yer alan habere göre Toyota, çevreci hidrojen teknolojisini desteklemek ve ileriye taşımak adına yaptığını çalışmalar kapsamında, Air Liquide ve CaetanoBus ile entegre hidrojen çözümleri geliştirmek amacıyla anlaşma imzaladı.

Söz konusu anlaşma, hem hafif hem de ağır ticari araçlarda hidrojen kullanımını hızlandırmak için altyapı geliştirme çalışmalarını ve yeni araç filolarını içeriyor.

Anlaşma ile üç şirket, hidrojen mobilitesinin tüm değer zincirini ele alarak tamamlayıcı uzmanlıklarını da ortaya koyacak.

Ana unsur hidrojen olacak

Bu değer zincirinde, yenilenebilir veya düşük karbonlu hidrojen üretimi, hidrojenin dağıtımı, hidrojenin dolum altyapısı ve farklı araç segmentlerinde hidrojenin yaygınlaşması gibi birçok unsur yer alacak.

Bunlar, hidrojen teknolojisinin otobüsler, hafif ticari araçlar ve otomobillere entegrasyonunu içerecek.

Toyota açıklamasında, söz konusu iş birliği sayesinde hidrojen ve hidrojen altyapısı maliyetleri kademeli olarak düşerken aynı zamanda mobilite alanında yeni fırsatlar yaratılacağının altı çizildi.

Hidrojen yakıtlı araç nedir

Hidrojen yakıtlı araçlar da tıpkı elektrikli araçlar gibi gücünü elektrikten alıyor. Ancak hidrojenli araçların içerisinde herhangi bir batarya yok. Bu araçlar, elektrik enerjisini içerisinde bulunan hidrojenden elde ediyor.

Benzin ve dizel gibi fosil yakıtların yerine hidrojen kullanmak, karbondioksit gazı oranını düşürebilmek için en iyi çözüm yöntemlerinden biri. Bu nedenle bazı üreticiler, bu teknolojiyi daha geliştirmek için çalışıyor.

Hidrojen yakıtının maliyetli olması ve gerekli yakıt istasyonlarının fazla olmaması, bu teknolojinin önündeki en büyük engellerden ikisi.