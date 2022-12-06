Toyota, hidrojenli Corolla konseptini gösterdi

Toyota, gücünü hidrojen yakıtından alan yeni Corolla Cross H2 konseptini görücüye çıkardı.

Son zamanlarda birçok şirket, karbon emisyonunu en aza indirmek için elektrikli otomobiller üzerinde çalışıyor..

Bu şirketlerden biri olan Japon devi Toyota, gelecekte daha fazla hidrojen yakıtlı otomobil üretmek istiyor,

Toyota, gücünü hidrojen yakıtından alan yeni Corolla Cross H2 konseptini görücüye çıkardı. Henüz bir prototip olan Corolla Cross H2, Mirai’den elde edilen bilgi birikimiyle yapılan hidrojen tankına sahip.

Mirai, hidrojeni elektriğe dönüştüren yakıt hücresine sahip. Corolla prototipinde ise benzin yerine hidrojenle çalışacak şekilde optimize edilen bir içten yanmalı motor bulunuyor.

Şirket, Corolla Cross H2 gibi ürünlerin ticarileştirilmesi için gereken yolun yüzde 40 civarını tamamladığını söylüyor.

Toyota ayrıca bu teknolojinin yol araçlarına aktarılıp aktarılamayacağı konusunda karar vermek için henüz erken olduğu görüşünde.

Hidrojen yakıtlı araç nedir

Hidrojen yakıtlı araçlar da tıpkı elektrikli araçlar gibi gücünü elektrikten alıyor. Ancak hidrojenli araçların içerisinde herhangi bir batarya yok. Bu araçlar, elektrik enerjisini içerisinde bulunan hidrojenden elde ediyor.

Benzin ve dizel gibi fosil yakıtların yerine hidrojen kullanmak, karbondioksit gazı oranını düşürebilmek için en iyi çözüm yöntemlerinden biri. Bu nedenle bazı üreticiler, bu teknolojiyi daha geliştirmek için çalışıyor.