Toyota Hilux, 2 yıl üst üste segmentinin lideri oldu Toyota'nın sevilen Hilux modeli, 2 yıl üst üste segmentinin lideri olmayı başardı. Hilux, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2023'te pick-up segmentinde en çok tercih edilen model oldu.

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Toyota'nın Hilux modeli, ardışık iki yıl boyunca kendi segmentinde lider konumunu korumayı başardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın en zorlu yollarında dahi "Yenilmez" olarak tanınan ve efsanevi bir statü kazanan Hilux, en son nesliyle de "rekor kırmaya" devam etti.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Hilux, 2023 yılında pick-up segmentinde en çok tercih edilen araç oldu.

2022'de de bu unvana sahip olan ve geçen yıl da başarısını tekrarlayan Toyota Hilux, böylece 2 yıldır üst üste segmentinin lideri olmayı başardı.

2023'te 9 binden fazla sattı

9 bin 154 adetlik satış rakamıyla en yakın rakibinden yaklaşık 6 bin adet daha fazla satılan Hilux, yüzde 54'lük segment payıyla önemli bir başarıya imza attı.

Toyota, Hilux modelinde 2022 yılına göre satış adetlerini yüzde 19 civarında artırdı ve araç, segmentini domine eden model olmaya devam etti.

2023'te elde edilen 9 bin 154 adetlik satış, aynı zamanda tüm zamanların en yüksek Hilux satış adedi oldu.

2.4 litrelik motora sahip Hilux, 400 Nm tork değeri ve 4x4 sürüş modlarıyla her koşulda yüksek performansıyla öne çıkıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)