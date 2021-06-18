Sıra dışı testleriyle ünlü WhistlinDiesel isimli YouTube kanalı, Toyota'nın Hilux modelini 3 kilometre yükseklikten yere bıraktı. Hilux, 29 saniye süren düşüşün ardından tanınmaz hale geldi.

Dünyanın en çok tercih edilen pick-up modellerinden olan Toyota Hilux'un yeni jenerasyonu, geçtiğimiz yıl eylül ayında ülkemizde satışa sunulmuştu.

Tasarımını ileriye taşıyarak daha güçlü görüntüsüyle dikkat çeken yeni Hilux, oldukça sıra dışı bir deneye konu oldu.

WhistlinDiesel isimli ünlü YouTube kanalı, yaptığı etkileyici otomobil deneylerine bir yenisini daha ekledi ve Hilux modelini önce 60 metreden, daha sonra ise tam 3 kilometreden yere bıraktı.

Toyota Hilux, 3 kilometre yükseklikten bırakıldı - VİDEO





Toyota Hilux'u boşluğa bırakmak için ağır yük taşıma işlerinde kullanılan "Kaman K-Max" helikopteri kiralayan ekip, ilk olarak aracı 60 metre yükseklikten bıraktı.

Ardından sınırları daha zorlayan WhistlinDiesel ekibi, aracı helikopterle 3 kilomere yükseğe çıkardı ve boşluğa bıraktı.

YERE DÜŞMESİ 29 SANİYE SÜRDÜ

29 saniye boyunca havada süzülen Toyota Hilux, yere çarptıktan sonra kağıt gibi dümdüz oldu.

60 metreden düştükten sonra:

3 kilometreden düştükten sonra: