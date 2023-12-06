Toyota Hilux, hafif hibrit versiyonuna kavuştu Toyota, sevilen pickup modeli Hilux'ın yeni hafif hibrit versiyonuyla ilgili detayları paylaştı.

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Dünyanın en çok tercih edilen pick-up modellerinden olan Toyota Hilux, hafif hibrit seçeneğine kavuşuyor. Şirket, yeni araçla ilgili bazı açıklamalarda bulundu.

Yeni Toyota Hilux, alışıldık benzin-elektrik kombinasyonlu hafif hibritlerin yanı sıra dizel-elektrik kombinasyonuyla karşımıza çıkıyor.

48V sistemle donatılan 2.8 litre dört silindirli turbo dizel motora, entegre marj jeneratörü görevi gören küçük bir elektrik motoru ve sadece 7.6 kg ağırlığa sahip lityum batarya eşlik ediyor.

Batarya tam dolu olduğunda, sistem, dizel motora 12 kW (16 hp) güç ve 65 Nm tork desteği sağlayabiliyor.

Hilux'ın dizel motoru 203 hp maksimum güç ve 500 Nm maksimum tork değerleri sunuyor. Bu değerlerde herhangi bir değişiklik olmadı.

Toyota Hilux'ın hafif hibrit versiyonu tıpkı standart modeldeki gibi 1 ton yük taşıma ve 3,5 ton çekme kapasitesine sahip. Yeni 48V sistemin yüzde 5 yakıt tasarrufu sağladığı belirtiliyor.

Gelecek yıl satışta

1968 yılından yılından bu yana 20 milyonun üzerinde satılan Hilux'ın hafif hibrit versiyonu 2024'ün ortalarında Avrupa'da satışa sunulacak.