Toyota, iki elektrikli aracını Çin'de tanıttı: İşte özellikleri Toyota, Pekin Otomobil Fuarı'nda iki yeni elektrikli otomobille karşımıza çıktı.

ensonhaber.com

25 Nisan ile 4 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan Pekin Otomobil Fuarı 2024, Doğu pazarında yeni ürünlerin tanıtılması için önemli bir fırsat sunuyor.

Fuara katılan birçok şirket arasında Toyota da yer alıyor. Şirket, yeni Prius ile benzer bir tasarım dili kullanan iki yeni modelini tanıttı.

bZ3C ve bZ3X olarak adlandırılan bu araçlar, ilk olarak Şanghay Otomobil Fuarında birer konsept olarak tanıtılmıştı.

Yeni Toyota modelleri neler sunuyor

Japon üreticinin Pekin'de tanıttığı ilk model, Toyota, BYD ve FAW tarafından ortaklaşa geliştirilen ve 'Reboot' konsepti etrafında tasarlanan bZ3C.

İç tasarımda ise Toyota için bir ilk olan, epey büyük bir multimedya ekranı görüyoruz.

Toyota'nın Pekin'de sergilediği ikinci otomobil bZ3X olarak adlandırılıyor ve Japon üretici ile GAC tarafından geliştirildiği belirtiliyor.

Yayınlanan görsellerde gördüğümüz kadarıyla Toyota, "rahat bir ev" anlayışını taşıyan büyük bir SUV ile geniş aileleri hedefliyor.

Şirket henüz güç üniteleri, ürün yelpazesi ve fiyatlar hakkında bilgi vermedi, ancak her iki modelin de en yeni sürücü destek sistemleriyle donatıldığını açıkladı.

Yeni elektrikli otomobillerin Avrupa'da satışa sunulması şimdilik düşük bir ihtimal.