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Toyota iki üretim hattını durduracak
Toyota Motor, küresel yarı iletken çip tedarik sorunu nedeniyle haziran ayında ülke içindeki iki üretim hattını durduracağını söyledi.
- AA
- 19.05.2021 - 05:50
- Güncelleme : 19.05.2021 - 08:37
Dünya genelinde akıllı telefon ve tablet, 5G ağ ekipmanları ile oyun konsollarına yönelik artan çip talebi sonrası otomobil üreticileri tedarik sorunu yaşıyor.
8 GÜN SÜREYLE DURDURULACAK
Japon otomobil üreticisi Toyota Motor'dan yapılan açıklamaya göre şirket, Japonya'nın kuzeydoğusundaki Iwate ve Miyagi fabrikalarında 7 Haziran'dan itibaren iki üretim hattını en fazla 8 gün süreyle durduracak.
Bu sürede firmanın C-HR, Yaris Cross ve Yaris compact modellerinin imalatının etkileneceği ve araç üretiminin yaklaşık 20 bin azalacağı tahmin ediliyor.