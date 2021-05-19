Toyota iki üretim hattını durduracak

Toyota Motor, küresel yarı iletken çip tedarik sorunu nedeniyle haziran ayında ülke içindeki iki üretim hattını durduracağını söyledi.

Dünya genelinde akıllı telefon ve tablet, 5G ağ ekipmanları ile oyun konsollarına yönelik artan çip talebi sonrası otomobil üreticileri tedarik sorunu yaşıyor.

8 GÜN SÜREYLE DURDURULACAK

Japon otomobil üreticisi Toyota Motor'dan yapılan açıklamaya göre şirket, Japonya'nın kuzeydoğusundaki Iwate ve Miyagi fabrikalarında 7 Haziran'dan itibaren iki üretim hattını en fazla 8 gün süreyle durduracak.

Bu sürede firmanın C-HR, Yaris Cross ve Yaris compact modellerinin imalatının etkileneceği ve araç üretiminin yaklaşık 20 bin azalacağı tahmin ediliyor.