Toyota, ikinci çeyrekte 8.2 milyar dolar kâr elde etti

Toyota, ikinci çeyrekte 8.2 milyar dolar kâr elde etti

Japon otomobil üreticisi Toyota, 2021 ikinci çeyreğinde 8,2 milyar dolar net kar elde ettiğini duyurdu.

Japon otomobil üreticisi Toyota, 2021’in ikinci çeyreğine ait finansal verilerini paylaştı.

Açıklanan bilgilere göre marka, sektörde azalan koronavirüsün etkisi ve döviz kur avantajı sayesinde net kârını yükseltti.

Toyota, 2021 yılının ikinci çeyreğinde net karını 5,7 katlayarak 897,83 milyar yene (8,2 milyar dolar) çıkardı.

Bu dönem dünya geneli satılan 2,76 milyon araç sonrası, firma işletme karı 997,49 milyar yene (9 milyar dolar) yükseldi.

HEDEF 20,93 MİLYAR DOLAR KÂR

Mart 2022'de sona erecek mali yılda Japon firma, 2,3 trilyon yen (20,93 milyar dolar) net kar hedefliyor.

İşletme kârını 2,5 trilyon yen (22,7 milyar dolar) hedefleyen Toyota, satış gelirlerini 30 trilyon yen (273 milyar dolar) olarak bekliyor.



