Toyota, İngiltere'de ve Fransa'da üretimi durduruyor

Japon otomotiv devi Toyota, koronavirüsün mutasyona uğraması nedeniyle İngiltere'deki ve Fransa'daki üretimi durdurma kararı aldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle yılın ilk aylarında üretimi durduran otomobil üreticileri, daha sonra yeniden normale dönmüştü. Ancak virüsün İngiltere'de mutasyona uğraması ve daha hızlı yayılması, ülkede faaliyet gösteren üreticileri de zora soktu.

İngiltere'de koronavirüsün yeni varyantının tespit edilmesinin ardından birçok ülke, İngiltere ile sınır geçişlerini askıya almıştı.

TOYOTA ÜRETİMİ DURDURDU

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Toyota, virüsün neden olduğu nakliye sorunları nedeniyle İngiltere'de ve Fransa'da üretimi durduruyor.



Japon şirketten yapılan açıklamada, sınırların kapatılması kararları nedeniyle otomobil parçaları tedarikinde ertelemeler yaşandığı ve bu nedenle üretime ara verilmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi.

Toyota, ülkede hayatın normale dönmesi ve sınırların yeniden açılmasıyla üretime kaldığı yerden devam edecek.