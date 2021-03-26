Toyota, Isuzu'nun yüzde 4.6'sını satın alacak

Toyota ve Isuzu, elektrikli araçlar için birlikte çalışacak. Anlaşma kapsamında Japon şirket, Isuzu'nun yüzde 4.6'sını bünyesine katacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok otomobil üreticisi zor günler geçiriyor. Buna bir de araştırma ve geliştirme masrafları eklenince, üreticiler tek çareyi ortaklıkta buluyor.

Örneğin FCA ve PSA birleşerek dünyanın en büyük dördüncü üreticisini. oluştururken, diğer pek çok marka arasında da önemli anlaşmalar görüyoruz. Bu anlaşmalardan biri de Toyota ile Isuzu arasında yapıldı.

ELEKTRİKLİ HAFİF TİCARİLER ORTAK ÜRETİLECEK

Hafif ticari modeller üzerinde önemli bir anlaşmaya imza atan ikili, böylece gelecekte elektrikli hafif ticari modellerini birlikte üretecek.

Toyota'nın ticari bölümü olan Hino Motors, Isuzu ile batarya teknolojileri üzerinde de çalışacak.

Toyota CEO'su Akio Toyoda, konuyla ilgili değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

"Daha önce Isuzu ile dizel motorlar geliştiriyorduk. Fakat gitmek istediğimiz yolun orası olmadığını fark ettiğimizde ayrılma kararı almıştık. Yine de aradan geçen 2 yılın ardından kader bizi yine ortak bir notkada buluşturdu."

ISUZU'NUN YÜZDE 4,6'LIK KISMINI SATIN ALIYOR

Toyota, bu anlaşma karşılığında Isuzu'dan tam 39 milyon hisse satın alacak. Bu hisselerin karşılığı 42.8 milyar yen (391,7 milyon dolar) ediyor ve böylece Isuzu'nun yüzde 4.6'lık hissesi Toyota saflarına katılmış oluyor.