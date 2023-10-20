Toyota, Japonya Mobilite Fuarı’nda geleceğin araçlarını sergileyecek Toyota, 26 Ekim’de başlayacak olan 2023 Japonya Mobilite Fuarı’nda ilk kez göstereceği konseptler ve yeniliklerden detaylar paylaştı.

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Japonya merkezli otomobil üreticisi Toyota, yeni elektrikli spor aracı FT-Se’nin tanıtım görüntülerini geçtiğimiz günlerde paylaşmıştı.

FT-Se, 27 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında Tokyo’da düzenlenecek olan Japonya Mobilite Fuarı’nda resmi olarak tanıtılacak.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Japonya’da örtüsü kaldırılacak tam elektrikli konsept modellerden olan FT-3e ve FT-Se modellerinin tasarım detayları gösterildi.

SUV tarzı bir araç olan FT-3e ve sportif tasarımıyla öne çıkacak FT-Se konseptleri, otomobil kullanıcılarına yeni bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Bu konseptler, tam elektriklilere özgü son derece sezgisel kontroller ve etkileyici tasarımların yanı sıra, kişiselleştirilmiş sürüş keyfi sunuyor.

Aynı zamanda araç içerisindeki verilere de güvenli ve stressiz bir şekilde göz atmak için kullanışlı özellikleri kullanabiliyor. Toyota, FT-3e ve FT-Se konseptiyle ilgili tüm detayları, fuarda gerçekleştirilecek tanıtımla açıklayacak.

Otomobiller neler sunacak

Toyota’nın Japonya’da sergileyeceği konsept araçlar arasında yer alan FT-Se, yüksek performanslı tam elektrikli model olarak öne çıkıyor.

Karbon nötr çağda eşsiz sürüş heyecanını yansıtmayı amaçlayan FT-Se geliştirilirken, markanın motorsporları departmanı TOYOTA GAZOO Racing’in uzmanlığından yararlanıldı.

Daha yüksek yol tutuş ve aerodinamik performans elde etmeyi amaçlayan FT-Se, yazılım güncellemeleriyle sürekli olarak geliştirilebilen bir otomobil olarak tasarlandı.

FT-3e ise yeni sürüş deneyimini ve kişiselleştirilmiş hizmetleriyle birlikte yenilikçi teknolojileri bir araya getiren yeni nesil elektrikli araç olacak. FT-3e, farklı tasarımıyla estetiği ve yenilikçi bir tarz sunacak.

Bu araç aynı zamanda karbon nötr hedefe destek sağlamak ve daha iyi bir dünya yaratılmasına katkıda bulunmak amacıyla araçtaki veri ve bataryadaki enerjiyi diğer araçlara ve aygıtlara iletebiliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)