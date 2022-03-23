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    Toyota, Japonya'da 8 montaj hattını durdurdu

    Toyota Motor, 7.4 büyüklüğündeki deprem sonrası parça tedarikindeki aksaklıklar nedeniyle ülke içi 8 montaj hattında faaliyetleri askıya aldığını açıkladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 23.03.2022 - 09:09
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 09:24
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    Toyota, Japonya'da 8 montaj hattını durdurdu

    Japonya'nın kuzeydoğusunda bulunan Tohoku bölgesinde 16 Mart gecesi meydana gelen depremde 3 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi yaralandı.

    Meydana gelen deprem, bazı otomobil üreticileri için parda tedarik sorunlarına neden oldu ve üretimde aksamalar yaşandı.

    Bu üreticilerden biri olan Toyota, geçen hafta meydana gelen depremin ardından ülke içi 6 fabrikasında 8 üretim bandını askıya aldığını açıkladı.

    30 BİN ARAÇ ETKİLENECEK

    Parça tedarik aksaklıkları nedeniyle alınan durdurma kararının üç gün sürmesi ve RAV4, Land Cruiser modelleri dahil yaklaşık 30 bin araç üretimini etkilemesi bekleniyor.

    TOYOTA FABRİKASI HASAR ALDI

    Şirkete göre Toyota'nın fabrikalarında bir miktar hasar meydana gelirken, herhangi bir çalışan yaralanması bildirilmedi.

    Nissan da depremin ardından Fukushima'nın Iwaki kentindeki fabrikasında üretimi durdurmuştu.

    toyota rav 4


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