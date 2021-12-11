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    Toyota Japonya'daki 4 tesisinde üretimi durdurdu

    Korona vakalarındaki artış nedeniyle, Güneydoğu Asya ise ülkelerindeki yedek parça fabrikalarının işletilememesi sonucunda Toyota firması, ülke içi 4 tesisinde üretimi durdurduğunu bildirdi.
    • AA
    • 11.12.2021 - 08:07
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    Toyota Japonya'daki 4 tesisinde üretimi durdurdu

    koronavirüsün otomobil sektöründeki sarsan etkileri firmalar üzerinde tesirini göstermeye devam ediyor.

    Korona vakalarının artış eğilimini sürdürdüğü Güneydoğu Asya ise ülkelerindeki yedek parça fabrikalarının işletilememesi, üretici firmaları zor duruma düşürüyor.

    JAPONYA'DAKİ 4 ÜRETİM TESİSİNİ DURDURMA KARARI ALDILAR

    Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Japon firma, parça tedarik sıkıntısı nedeniyle Tahara ve Miyata fabrikaları dahil ülke içi 4 tesisinde üretim bantlarını geçici olarak durduracak.

    9 BİN ARACIN İMALATININ GECİKECEĞİ BİLDİRİLDİ

    3 ila 7 gün arasında değişen durdurmalar sonrası 9 bin araç imalatının gecikeceği bildirildi.

    Üretimi etkilenecek modeller arasında Land Cruiser ve Lexus NX yer aldığı bildirildi.

    Toyota Japonya daki 4 tesisinde üretimi durdurdu #1

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