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- Toyota Japonya'daki 4 tesisinde üretimi durdurdu
Toyota Japonya'daki 4 tesisinde üretimi durdurdu
Korona vakalarındaki artış nedeniyle, Güneydoğu Asya ise ülkelerindeki yedek parça fabrikalarının işletilememesi sonucunda Toyota firması, ülke içi 4 tesisinde üretimi durdurduğunu bildirdi.
- AA
- 11.12.2021 - 08:07
koronavirüsün otomobil sektöründeki sarsan etkileri firmalar üzerinde tesirini göstermeye devam ediyor.
Korona vakalarının artış eğilimini sürdürdüğü Güneydoğu Asya ise ülkelerindeki yedek parça fabrikalarının işletilememesi, üretici firmaları zor duruma düşürüyor.
JAPONYA'DAKİ 4 ÜRETİM TESİSİNİ DURDURMA KARARI ALDILAR
Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Japon firma, parça tedarik sıkıntısı nedeniyle Tahara ve Miyata fabrikaları dahil ülke içi 4 tesisinde üretim bantlarını geçici olarak durduracak.
9 BİN ARACIN İMALATININ GECİKECEĞİ BİLDİRİLDİ
3 ila 7 gün arasında değişen durdurmalar sonrası 9 bin araç imalatının gecikeceği bildirildi.
Üretimi etkilenecek modeller arasında Land Cruiser ve Lexus NX yer aldığı bildirildi.