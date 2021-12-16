Toyota, Japonya'daki üretim arasını uzattı

Toyota, Japonya’daki fabrikalarında üretim durdurma kararını uzattığını açıkladı.

Şimdiye kadar Ford, Toyota, Fiat Chrysler Automobiles (FCA),Nissan ve Honda gibi küresel üreticiler, çip tedarik sorunları nedeniyle bazı fabrikalarda üretimlerine ara verdiklerini duyurmuştu.

Japon otomobil markası Toyota ise üretime verdiği arayı genişletti. Şirket, tedarik sıkıntısı nedeniyle Japonya'daki 4 fabrikasında üretime ara vereceğini açıklamıştı.

ÜRETİM ARASI UZADI

Toyota, Japonya’daki fabrikalarında üretim durdurma kararını uzattığını açıkladı. Şirket, son duraklamalardan kaynaklanan üretim kaybının aralık ayında toplam 14 bin araç olacağını söylerken, Land Cruiser ve Lexus üretiminin gecikmelerden etkileneceğini vurguladı.

Ağustos ayında Japon otomobil üreticisi, çip sıkıntısı nedeniyle küresel üretim tahminini düşürdüğünü açıklamıştı.

Toyota'nın General Motors, Ford, Nissan, Daimler, BMW ve Renault gibi rakipleri de yeterli yarı iletken sağlamak için mücadele ederken üretimi kısmak zorunda kaldıklarını duyurmuşlardı.

