Toyota, Japonya'daki üretimini geçici olarak durduracak

Toyota Motor, koronavirüsün,otomobil parçaları sağlayan sektöre olumsuz etkisi nedeniyle gelecek ay Japonya'daki 5 tesisindeki üretimi durduracak.

Koronavirüs vakalarının artış eğiliminin sürdüğü ülkelerde yedek parça fabrikalarının işletilememesi ile küresel yarı iletken çip tedarik sıkıntısı, üretici firmaları zor duruma düşürüyor.

JAPONYA'DAKİ 7 ÜRETİM BANDI DURUYOR

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Takaoka, Yoşiwara, İnabe, Fujimatsu ve Nagakusa tesislerinde toplamda 7 üretim bandı Ocak 2022'de geçici olarak durduracak.

20 BİN ARAÇ İMALATI GEÇİKECEK

Parça ve çip tedarik sıkıntısı kaynaklı uygulama, Harrier ve RAV4 model araçlar dahil toplamda 20 bin araç imalatını geciktirecek.