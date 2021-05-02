Toyota, koronavirüs nedeniyle üç tesisinde üretimi durduruyor

Toyota, koronavirüs salgını nedeniyle Kanada'da RAV4, RAV4 Hybrid, Lexus RX350 ve RX 450h Hybrid modellerinin üretimini durdurma kararı aldı.

Son aylarda otomotiv dünyasını oldukça etkileyen çip krizi bir de koronavirüs salgınıyla birleşince, markalar bazı önemli kararlar almak zorunda kalıyor.

Bu markalardan biri olan Toyota, Kanada'da RAV4, RAV4 Hybrid, Lexus RX350 ve RX 450h Hybrid modellerinin üretimini durdurdu.

Söz konusu modellerin üretildiği üç tesis, Japon markanın en büyük tedarikçilerinden birinde yaşanan koronavirüs vaka artışı nedeniyle kapatılacak.

Şimdilik tesislerin ne zaman yeniden üretime başlayacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmazken, gelen bilgiler tesislerdeki vaka sayısının giderek arttığı yönünde.

RAV 4 PRIME EN ÇOK SATAN MODEL

Toyota'nın şu sıralarda en çok sattığı modelin RAV4 Prime olduğunu belirtelim. Ortalama 10 günde bir adet RAV4 Prime satmayı başaran marka, tesis kapatma kararının kendisine büyük bir zarar getireceğini tahmin ediyor.

2020 yılında Kuzey Amerika'da en çok satan model olmayı başaran RAV4, toplamda 430 bin 387 adet satış gerçekleştirmişti.