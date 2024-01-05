Toyota Land Cruiser 70, 40 yaşında: Yeni bir model daha geliyor Toyota'nın geçtiğimiz kasım ayında yenilediği Land Cruiser 70 modeli, tam 40 yıldır yollarda.

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Geçtiğimiz kasım ayında, Japan Mobility Show'da Toyota, Land Cruiser 70 serisinin yenilenmiş modelini tanıttı.

Bu model, 40 yıl önce piyasaya sürülen orijinal modelin modern bir yeniden yorumu olarak karşımıza çıkıyor.

Teknolojik olarak güncellenmiş bu yeni versiyon, daha verimli ve güçlü bir motorla donatıldı.

Ayrıca, arazi koşullarında daha fazla güvenlik ve kolaylık sağlamak için yokuş kalkış ve inme asistanı gibi araziye uygun güvenlik özellikleriyle de geliştirilmiş durumda.

Toyota 40. yaşını kutluyor

Motor1 Türkiye'de yer alan habere göre; Toyota, Land Cruiser 70 modelinin 40. yılını kutlamak için özel bir sürüm hazırlıyor.

Bu özel sürüm, mat siyah boya ve çeşitli tasarım değişikliklerini içeriyor. Her ne kadar bu sürümle ilgili detaylar henüz tam olarak bilinmese de yeni aracın 2024 yılında Japonya pazarına geri dönmesi bekleniyor.

Toyota Land Cruiser 70'in 40. yıl dönümü özel sürümünde, siyah jantların çevresindeki şık krom detaylar dikkat çekiyor.

Kaputun altında ise, standart modelle aynı motorun kullanıldığı anlaşılıyor: 2.8 litrelik, 204 beygir gücünde ve 500 Nm tork üreten turbo dizel motor.

Araçtaki güç, 6 ileri otomatik şanzıman ile dört tekerleğe aktarılıyor.

Bu özel model, 13 Ocak'ta Tokyo Otomobil Fuarı'nda sergilenecek. Sergide bu araca, restore edilmiş, sarı renkli klasik bir Land Cruiser J40 modeli de eşlik edecek.