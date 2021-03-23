Toyota, Mercedes'i geçerek dünyanın en değerli otomobil markası oldu

Toyota, Mercedes'i geçerek dünyanın en değerli otomobil markası oldu

Brand Finance’in en son raporuna göre Toyota, marka değerindeki yüzde 2’lik artışla koltuğun sahibi Mercedes-Benz’i gerisinde bıraktı.

Japon otomotiv devi Toyota, salgının gölgesinde geçen 2020 yılının 3. çeyreğinde Japonya, Kuzey Amerika ve Avrupa’daki satışlarını artırmayı başarmıştı. Ayrıca Japon şirketin net kârı da 2020 yılının 3. çeyreğinde yüzde 50 oranında arttı.

Çin hükümetiyle arasındaki bağlarını iyileştiren Toyota, böylece Çin’deki satışlarını da bir önceki yıla göre yüzde 10’dan fazla artırmayı başardı.

EN DEĞERLİ MARKA TOYOTA OLDU

Dünyanın en değerli otomobil markası koltuğunun yeni sahibi Toyota oldu. Brand Finance’in en son raporuna göre Toyota, marka değerindeki yüzde 2’lik artışla koltuğun sahibi Mercedes-Benz’i gerisinde bıraktı.

Toyota ile Mercedes rekabetinde Toyota, 59,5 milyar dolarlık marka değeriyle Alman rakibini tahtından eden isim oldu.

Toyota Mercedes rekabetinin diğer oyuncusuna baktığımızda ise Alman devininin yüzde 10.5’lik bir gerileme yaşadığını görüyoruz. Üçüncü sırada ise yine bir Alman marka olan Volkswagen var.

EN HIZLI BÜYÜYEN TESLA

Brand Finance Auto 2021 raporunda, bu yıl dünyanın en hızlı büyüyen otomobil markası Tesla oldu. Yüzde 158’lik bir büyüme kaydeden şirketin piyasa değeri 32 milyar dolara ulaştı.