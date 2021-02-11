Toyota, net kâr tahminini 18 milyar dolara yükseltti

Toyota, 31 Mart'ta sona erecek mevcut mali yıl net kâr tahminini 1,42 trilyon yenden (13,57 milyar dolar) 1,90 trilyon yene (18,16 milyar dolar) çıkardı.

Koronavirüs nedeniyle 2020'de ağır darbeler alan otomobil üreticileri, yeni yılla birlikte bu açığı kapatmak istiyor.

Toyota, ABD ve Çin piyasalarındaki talebin iyileşmesi sonucu mali yıl beklentilerini güncelledi.

Buna göre marka, 31 Mart'ta sona erecek mali yılda 1,42 trilyon yenlik (13,57 milyar dolar) net kâr tahminini 1,90 trilyon yene (18,16 milyar dolar) çıkardı.

Yeni tahminin tutması halinde, önceki mali yıl net kâr oranına kıyasla yüzde 6,7 düşüş sergilenmiş olacak.

SATIŞ HEDEFİ DE YÜKSELDİ

Mini araç üreticisi Daihatsu ile kamyonet üreticisi Hino dahil Toyota grubu, küresel araç satış hedefini ise 9,42 milyondan 9,73 milyon adede yükseltti.

YARI İLETKEN SIKINTISI DEVAM EDİYOR

Verilere ilişkin çevrimiçi basın toplantısında bir konuşma yapan Baş Finans Direktörü (CFO) Kon Kenta, küresel yarı iletken sıkıntısı ile karşı karşıya olduklarını söyledi.

Kon, sıkıntıya rağmen üretimde büyük oranda kesintiye gidilmediğini belirterek, ¨Salgın gibi faktörlerin de etkisi sürüyor. Riskleri yakından izlemeliyiz.¨ dedi.

Toyota grubu, Nisan-Aralık 2020 döneminde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,4 düşüşle 7,21 milyon adet araç satışı gerçekleştirmişti.