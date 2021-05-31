Toyota, nisan ayında satışlarını ikiye katladı

Toyota, nisan ayında satışlarını ikiye katlayarak 859 bin 448 adet araç satmayı başardı. İşte Toyota'nın nisan ayı rakamları...

Koronavirüs salgınının etkisiyle otomobil satışlarında önemli seviyelerde düşüşler yaşandı. Ayrıca son aylarda yaşanan küresel çip krizi, birçok üreticiyi zor durumda bıraktı.

Şimdilerde ise otomotiv şirketleri bu kayıplarını yerine koymanın peşinde. Son olarak Toyota da nisan ayındaki satış verilerini açıklayarak, yaşanan düşüşten sonra toparlanmaya devam ettiğinin sinyallerini verdi.

İKİYE KATLADI

Dünya genelindeki Toyota satışları, nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ikiye katlanarak 859 bin 448 adede ulaştı.

Toyota, Çin’de ve Amerika Birleşik Devletleri’nde gördüğü güçlü talebin etkisiyle satış rakamlarını artırmayı başardı.

Toyota'nın denizaşırı satışları ise 2.3 kat arttı ve 735 bin 431 adede ulaştı. Anavatan Japonya’ya baktığımızda ise Harrier SUV ve Yaris kompakt otomobile olan ilginin etkisiyle satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,1 arttı ve 124 bin 017 adedi buldu.

Toyota, haziran ayında Japonya’daki iki fabrikasındaki operasyonlarını sekiz güne kadar askıya almayı planladığını açıkladı. Bu da çip sorunu nedeniyle üretimin yaklaşık 20 bin birim azalmasına neden olacak.