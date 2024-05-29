Toyota, Nissan ve Honda yeni otomobiller için güçlerini birleştirdi Toyota, Nissan ve Honda’nın yeni nesil otomobiller için yapay zeka ve çipler özelinde çalışacakları söyleniyor.

ensonhaber.com

Japon otomotiv devleri, rakiplerinden geri kalmamak için yeni girişimler yapmaya devam ediyor.

Aktarılan bilgilere göre Japonya'nın Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı yakında stratejik iş birliği çağrısı yapacak.

Bu çağrının amacı, otomobil endüstrisinde dijital dönüşümü gerçekleştirmek ve 2030'lara kadar yeni nesil araç üretmek.

Japon markalar güçlerini birleştiriyor

Bu nedenle Toyota, Nissan, Honda ve diğer önemli Japon otomobil üreticilerinin güçlerini birleştireceği söyleniyor.

Söz konusu şirketler, genellikle yazılım, üretken yapay zeka ve yarı iletkenler üzerinde çalışmalar yapacak.

Çipler, sanal simülasyon, otomatik denetimlere olanak tanıyan üretken yapay zeka, siber saldırılara karşı güvenlik önlemleri, otonom sürüş için yüksek hassasiyetli 3D haritalar, sensör teknolojileri ve araç yazılım ve sistemlerini birbirine bağlayan uygulama programlama arayüzleri, çalışılacak yedi alan olarak dikkat çekiyor.

Japonya, bu alanlarda bir standart oluşturmak istiyor. Bununla birlikte, her şirket kendi araçlarının temel işletim sistemlerini geliştirecek.