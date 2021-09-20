Toyota, parça sorunu nedeniyle 27 üretim bandını durduracak

Toyota, parça tedarik sorunları nedeniyle gelecek ay Japonya'daki 27 üretim bandını durdurma kararı aldı.

Şimdiye kadar Ford, Toyota, Fiat Chrysler Automobiles (FCA),Nissan ve Honda gibi küresel üreticiler, çip ve parça tedarik sorunları nedeniyle bazı fabrikalarda üretimlerine ara verdiklerini duyurmuştu.

Koronavirüs vakalarının artış eğilimini sürdürdüğü Güneydoğu Asya ülkelerindeki yedek parça fabrikalarının işletilememesi, üretici firmaları zor duruma düşürüyor.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre; Japon firma, parça sağlama sıkıntısı nedeniyle Japonya içindeki 14 tesisindeki 27 üretim bandını, ekim ayında geçici olarak durduracak.

ÜRETİM 330 BİN DÜŞECEK

En fazla 11 gün sürecek durdurma kararının, Japonya'da ve ülke dışında bulunan fabrikalardaki ekim ayı üretimini 330 bin düşüreceği bildirildi.