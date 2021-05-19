Toyota Proace City elektriklendi

Toyota'nın, kısa bir süre önce Türkiye'de satışa sunduğu hafif ticari modeli Proace City'nin elektrikli versiyonu tanıtıldı.

Türkiye'de Hilux ile hafif ticari araç pazarında farkını ortaya koyan Toyota, geçtiğimiz mart ayında Proace City camlı van modelini de satışa çıkararak ticari araç pazarında elini daha da güçlendirmişti.

Müşterilerin beklentilerini karşılayacak şekilde hem iş hem de özel amaçlı kullanılacak özellikler dikkate alınarak tasarlanan Proace City, bu kez de elektrikli versiyonuyla karşımıza çıktı.

SON ÇEYREKTE AVRUPA'DA

Proace City'nin elektrikli versiyonunun 2021’in son çeyreğinde ilk olarak Avrupa’da; Norveç, Fransa, Hollanda, İsviçre ve İngiltere’de satışa sunulacağı açıklandı. Proace City Electric'in daha sonra kademeli olarak diğer pazarlardaki yerini alacağı aktarıldı.

TEKNİK DETAYLAR

Yeni elektrik motorlu hafif ticari araç, hem panelvan hem de 5 ya da 7 kişilik Proace CITY versiyonlarıyla sunulacak.

Kullanıcının tercihine göre 4.4 metrelik standart ve 4.75 metrelik uzun dingil mesafeli versiyonlar da model ürün gamı içinde yerini alacak.

Tüm Proace CITY Electric modelleri, 136 HP güç (100 kW) üreten elektrik motoruna ve önden çekişli sürüşe sahip. Araç, 50 kWh kapasiteli batarya ile birlikte tek şarjla 280 km civarında menzile ulaşılırken, aracın maksimum hızı ise 135 km/s olarak açıklandı.

Güç modu açık olduğunda 0-100 km/s performansı 11.2 saniye olan Proace CITY Electric, hafif ticari araç sınıfında performans beklentilerini de karşılamayı başarıyor.

Filolar ve küçük ölçekli işletmeler için güvenilir bir tercih olarak öne çıkan Proace CITY Electric, aynı zamanda Avrupa genelinde giderek artan düşük ve sıfır emisyonlu bölgelerde kullanılabilmesiyle de ideal bir çözüm sunacak.