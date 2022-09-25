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    Toyota, Rusya fabrikasını kapattı

    Japon otomobil şirketi Toyota’nın Rusya’daki fabrikasını kapattığı bildirildi.
    • 25.09.2022 - 09:14
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    Toyota, Rusya fabrikasını kapattı

    Japon otomobil şirketi Toyota, Rusya’daki fabrikasını kapattı ve faaliyetlerine son verdi.

    Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Toyota’nın St. Petersburg şehrindeki fabrikasını kapattığı doğrulandı.

    Satış sonrası destek sürecek

    AA'nın haberine göre şirketin, fabrikada çalışan işçilere yönelik yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edeceğine işaret edilen açıklamada, Toyota’nın Rusya’daki araçlarına yönelik satış sonrası desteğini ise sürdüreceği kaydedildi.

    Açıklamada, fabrikanın geleceğiyle ilgili gerekli çalışmalara da başlandığı ifade edildi.

    Toyota, üretim sorunları yaşıyor

    Rus Kommersant gazetesinde konuya ilişkin yer alan haberde, Toyota’nın Rusya pazarından çekilmediği, ancak üretim için gerekli parçaların temin etmekte zorluk yaşadığı için fabrikayı kapatma kararı aldığı belirtildi.

    toyota


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