Toyota, siber saldırı sonrası üretime yeniden başlıyor

Yerel tedarikçisi siber saldırıya uğrayan Toyota, Japonya'da fabrikalarını durdurmak zorunda kalmıştı. Gelen bilgilere göre üretim yeniden başlayacak.

Son zamanlarda oldukça artan siber saldırılardan, Japonya merkezli otomobil üreticisi Toyota da nasibini aldı.

Geçtiğimiz günlerde Aiçi eyaletindeki yerel tedarikçilerinden Kojima Industries firmasında oluşan sistem arızası sonucu Toyota, üretimi askıya alma kararı verdi.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, siber saldırı nedeniyle bünyesindeki Hino Motor ile Daihatsu Motor dahil, Japonya içindeki 14 fabrikada 28 üretim bandı durdurulmuştu.

ÜRETİM YENİDEN BAŞLADI

Toyota'dan yapılan açıklamada, söz konusu problemin çözüldüğü ve Japonya içi üretim bantlarının yeniden çalıştırılacağı belirtildi.

Japonya Ulusal Kamu Güvenliği Komisyonu (NPSC) Başkanı Ninoyu Satoşi, olaya yönelik detayların "teyit aşamasında" olduğunu, benzer saldırıların yaşanması halinde yetkili kuruluşlarla irtibata geçilmesi gerektiğini söyledi.

Yaklaşık 1.600 çalışanı bulunan Kojima Industries, virüs saldırısı sonrası bilgisayar sunucularının hafta sonu hizmeti durdurduğunu, "tehdit mesajı" ile karşılaşıldığını açıklamış ve olaya yönelik hükümet yetkililerinin bilgilendirildiğini duyurmuştu.