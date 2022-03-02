Euro
15.63
0.80%
Dolar
14.05
1.10%
Altın
875.28
0.73%
Borsa
1970
0.00%
Bitcoin
616.982
3.17%
BTXN Coin
36.75
-1.97%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Bulutlu 3 C

    Toyota, siber saldırı sonrası üretime yeniden başlıyor

    Yerel tedarikçisi siber saldırıya uğrayan Toyota, Japonya'da fabrikalarını durdurmak zorunda kalmıştı. Gelen bilgilere göre üretim yeniden başlayacak.
    • AA & Ensonhaber
    • 02.03.2022 - 09:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Toyota, siber saldırı sonrası üretime yeniden başlıyor

    Son zamanlarda oldukça artan siber saldırılardan, Japonya merkezli otomobil üreticisi Toyota da nasibini aldı.

    Geçtiğimiz günlerde Aiçi eyaletindeki yerel tedarikçilerinden Kojima Industries firmasında oluşan sistem arızası sonucu Toyota, üretimi askıya alma kararı verdi.

    Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, siber saldırı nedeniyle bünyesindeki Hino Motor ile Daihatsu Motor dahil, Japonya içindeki 14 fabrikada 28 üretim bandı durdurulmuştu.

    ÜRETİM YENİDEN BAŞLADI

    Toyota'dan yapılan açıklamada, söz konusu problemin çözüldüğü ve Japonya içi üretim bantlarının yeniden çalıştırılacağı belirtildi.

    Japonya Ulusal Kamu Güvenliği Komisyonu (NPSC) Başkanı Ninoyu Satoşi, olaya yönelik detayların "teyit aşamasında" olduğunu, benzer saldırıların yaşanması halinde yetkili kuruluşlarla irtibata geçilmesi gerektiğini söyledi.

    Yaklaşık 1.600 çalışanı bulunan Kojima Industries, virüs saldırısı sonrası bilgisayar sunucularının hafta sonu hizmeti durdurduğunu, "tehdit mesajı" ile karşılaşıldığını açıklamış ve olaya yönelik hükümet yetkililerinin bilgilendirildiğini duyurmuştu.

    toyota tundra


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü İş İnsanı Murat Acar'dan Kazandıran Strateji
    Cryto Trade

    Ünlü İş İnsanı Murat Acar'dan Kazandıran Strateji

    Vakum bombası nedir
    İpucu

    Vakum bombası nedir

    Donetsk sakinleri: Savaş daha ne kadar sürecek
    Dünya

    Donetsk sakinleri: Savaş daha ne kadar sürecek

    Görüş Bildir