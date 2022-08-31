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    Toyota, son 4 aydır küresel üretim hedefini tutturamıyor

    Toyota Motor'un temmuz küresel araç üretim hedefi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,6 düştü.
    • 31.08.2022 - 08:49
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    Toyota, son 4 aydır küresel üretim hedefini tutturamıyor

    Son zamanlarda yaşanan çip tedarik sorunları ve koronavirüs kaynaklı parça sorunu, otomobil üreticilerini etkilemeye devam ediyor.

    Japon elektrikli otomobil üreticisi Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin geçen ayki küresel araç üretim hedefi, Temmuz 2021'e göre yüzde 8,6 azaldı.

    Toyota, hedefin altında kaldı

    AA'nın aktardığına göre, temmuzda 800 bin araç üretimi hedefleyen Japon firma bu dönemde küresel bazda 706 bin 547 araç üretti.

    Toyota'nın araç üretim hedefi, nisanda başlayan 2022 mali yılı kapsayan son 4 aydır art arda yakalanamadı.

    Parça tedarik sorunlarının eylülde hafiflemesini bekleyen üretici firma, gelecek ay yaklaşık 850 bin araç üretmeyi hedefliyor.

    toyota


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