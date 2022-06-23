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    Toyota, temmuz ayı üretim hedefini düşürdü

    Toyota, temmuz ayı üretim hedefini düşürdü

    Japon otomobil üreticisi Toyota, temmuz ayı planladığı araç üretim miktarını azalttı.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2022 - 09:05
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 11:41
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    Toyota yarı iletken çip tedarik problemi ile Malezya ve Vietnam dahil Güneydoğu Asya ülkelerinde artan koronavirüs vakalarının, üretim bantlarını olumsuz etkilediğini açıklamıştı.

    Toyota, yarı iletken sıkıntısı nedeniyle küresel üretim planını haziran ayında yaklaşık 100 bin araç daha azaltarak 850 bine indirmişti.

    Temmuz hedefini de azalttı

    Japon otomobil üreticisi, temmuz ayı için küresel olarak planladığı araç üretim miktarını, bazı tesislerde üretime ara vermeye devam etmesi ve koronavirüs salgınının bir tedarikçisinin üretim hatlarını etkilemeyi sürdürmesi nedeniyle azalttı.

    Temmuz ayı için üretim planını 50 bin adet azaltan Toyota, Japonya'da 250 bin, deniz aşırı fabrikalarında 550 bin araç üretecek.

    Toyota, 31 Mart 2023'te sona erecek mali yılda 9,7 milyon araç üretme hedefini ise değiştirmedi.

    toyota tundra

    "Önümüzü göremiyoruz"

    Haziran-Ağustos ayları arasında dünya genelinde ayda ortalama 850 bin araç üretmeyi planladığını belirten şirket; çip kıtlığı, koronavirüs salgınları ve diğer faktörlerin "ileriye bakmayı zorlaştırdığını ve önlerini göremediklerini." söylemişti.


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