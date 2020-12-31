Toyota Türkiye, 2021'de daha fazla üretim ve ihracat yapmak istiyor

Toyota Türkiye, 2021'de daha fazla üretim ve ihracat yapmak istiyor

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi Toshihiko Kudo, gelecek yıl 246 bin araç üretip yüzde 90'ını ihraç etmek istediklerini açıkladı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde faaliyet gösteren Toyota fabrikasının 2020'de göstermiş olduğu performans hakkında açıklamalarda bulunan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi Toshihiko Kudo, markanın gelecek yıl hedeflerinden de bahsetti.

Salgının, diğer sektörler gibi otomotiv sektöründe de olumsuz etkiler oluşturduğunu dile getiren Kudo, 2020 yılına oldukça iyi bir performansla başladıklarını, ancak mart ve mayıs ayları arasında tüm operasyonlara 7 hafta ara verdiklerini hatırlattı.

Daha sonra üretime başlayarak salgın döneminde uyguladıkları önlemlerle ilk olarak yüzde 80 ve daha sonrasında yüzde 96 verimlilik düzeyine ulaştıklarını aktaran Kudo, "Eylül ayından bu yana ise bant hızımız pandemi öncesi döneme döndü, fakat süreci yakından takip etmeye devam ediyoruz.

Pandemi süreci, Toyota’nın halihazırda içinde bulunduğu 'mobilite' şirketine dönüşüm yolculuğunun ne kadar isabetli ve gerekli olduğunu da doğrulamış oldu." ifadelerini kullandı.

TOYOTA 2020 PERFORMANSI

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye olarak 2020 yılı performanslarına da değinen Kudo, şunla ifadelere yer verdi:

"Koronavirüs sürecinin etkisiyle 2020 sonu itibariyle 216 bin araç üreterek, bu araçların 179 binini ihraç etmiş olacağız. Bu, bir önceki yıla göre üretim ve ihracatımızın yaklaşık yüzde 14 azalması demek. Ancak 2020 yılı bizde olumlu bazı şeylere de vesile oldu.

1990 yılında kuruluşumuzdan bu yana başarılarla dolu geçen 30 yıllık sürecin adeta bir mükafatı gibi bu yıl Amerikalı bağımsız araştırma şirketi JD Power tarafından Avrupa ve Afrika bölgesindeki en iyi fabrika seçilerek “Golden Plant” (Altın Fabrika) ödülüne layık görüldük.

Dolayısıyla 2020 yılı, pandemi nedeniyle çok zor bir yıl olmasına rağmen, otomotiv sanayi açısından çok değerli bu başarıdan dolayı tüm çalışanlarımız ve tedarikçilerimizle birlikte gururlandık ve çok mutlu olduk.

Tüm çalışanlarımızın katkılarıyla üretim, kalite, iş güvenliği ve iş sağlığı, çevre, esneklik, çalışan gelişimi alanlarında operasyonlarımızı daha da güçlendirerek Sakarya’mıza ve Türkiye’ye ekonomik ve sosyal anlamda katkılarımızı sürdürebilmek için kuruluşumuzdan bu yana geçen başarılarla dolu 30 yılımızı referans alarak çalışmalarımıza hız kesmemeye gayret ederek devam edeceğiz."

GELECEK YIL DAHA FAZLA ÜRETİM VE İHRACAT

Sakarya'daki fabrikanın, Toyota'nın dünya genelindeki diğer fabrikalarına kıyasla konumuna da değinen Toshihiko Kudo, fabrikanın son dört yılda Avrupa’nın tüm Toyota fabrikaları arasında en yüksek üretim ve hibrit üretim yüzdesine ulaşarak Türkiye'yi bir 'hibrit üssü' haline getirdiklerini söyledi.

Kudo, üretim hedeflerine ilişkin ise, "2021 yılında 246 bin adet araç üretip bunun yüzde 90’ına tekabül eden 221 bin C-HR ve Corolla modellerimizi dünyanın 150 farklı ülkesine ihraç etmeyi planlıyoruz." bilgisini paylaştı.