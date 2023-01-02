Toyota Türkiye, 2023 hedeflerini açıkladı

Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, 2023 yılı için değerlendirmelerde bulundu.

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, geride bıraktığımız yılı değerlendirirken, 2023 hedeflerinden de bahsetti.

2022 yılı genelinde araç bulunurluğunun düşük olduğunu hatırlatan Bozkurt, "Aslında 2021 yılından bu yana, planlama yapmakta güçlük çektiğimiz bir dönemi yürütmeye çalışıyoruz.

Üretim tarafında, çip sorunlarına eklenen lojistik ve ham madde krizlerine Rusya-Ukrayna savaşı da eklendi. Bu nedenle genel pazar seyrini, araç bulunurluğu belirlemeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Otomobile talep artarak devam etti"

AA'nın aktardığına göre Bozkurt, "2022 yılı için genel bir değerlendirme yaptığımızda ise yaşanan tüm sıkıntılara karşın tüketicinin otomobile olan talebinin artarak devam ettiğini gördük.

Bu da bize otomobilin bir lüks değil, ihtiyaç olduğunu bir kez daha gösterdi. Küresel olarak arzın yetersiz olmasından etkilenen Türkiye otomotiv pazarının da hafif ticari ve binek otomobil dahil olmak üzere hemen hemen geçen yıla yakın adetlerde tamamlanacağını öngörüyoruz." diye konuştu.

Toyota olarak; 2022 yılını, 2021 seviyelerine yakın bir şekilde 50 bin adet civarında kapatacaklarını aktaran Bozkurt, geçen yıl olduğu gibi, bulunurluğa bağlı problemler nedeniyle potansiyelin altında bir adetle karşılacaklarını bildirdi.

2023 tahminleri

2023 tahminleri ve genel pazar öngörülerini paylaşan Ali Haydar Bozkurt, "2023 yılının da belirsizlik anlamında bize yeni zorluklar yaşatabileceğini tahmin ediyoruz. Hem ülkemizde hem de küresel olarak son yıllarda yaşanmamış bir enflasyondan söz etmeye başladık.

"Sorunların devam etme riski var"

Ham madde ve yarı mamul bulmakta sıkıntılar yaşanabiliyor. Enerji krizi de daha sık konuşacağımız başlıklardan biri haline geldi. Tüm bunların üstüne, şu anki verilere göre bulunurluk konusunun 2023’te de devam etme riski olduğunu görüyoruz.

Bu bilgiler ışığında, bulunurluğun belirleyeceği genel pazarın 2022’ye paralel şekilde, 750-800 bin adet bandında gerçekleşmesini bekliyoruz.

Toyota açısından baktığımızda, her haftanın yeniden planlandığı bir dönemden geçerken konuşmak için erken olsa da üreticimizden aldığımız onaylar neticesinde 2023’te bu yıla göre minimum yüzde 10 civarında daha fazla araç satışı gerçekleştirmeyi planlıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.