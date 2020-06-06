Toyota Türkiye 800 kişilik istihdam sağlayacak

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, üretim ve ihracat hedeflerini artırmak için İŞKUR üzerinden 800 kişilik ilave istihdam sağlayacağını duyurdu.

Koronavirüs endeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, fabrikalarını kapatmak zorunda kalmıştı. Salgının yavaş yavaş etkisini yitirdiği son günlerde üreticiler yeniden üretime başladı.

İŞKUR Sakarya İl Müdürlüğü ile Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye arasında kayıtlı ve nitelikli iş gücünün desteklenmesi için kısa süreli adaptasyon ve sertifika eğitimleri düzenlenmesine ilişkin protokol imzalandı.

800 KİŞİLİK İSTİHDAM

İŞKUR'a kayıtlı iş arayanların yararlanacağı projeyle kaynak, montaj ve boya işçiliği mesleklerinde olmak üzere toplam 800 kişi eğitim alarak fabrikada istihdam edilecek.

Kurs programına katılım sağlayan sözleşmeli işçiler, 6 aylık çalışma sonrasında uygun görülmesi halinde firmada kadrolu çalışan olma imkanına da sahip olabilecek.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Toshihiko Kudo, dünya genelinde zor koşullarla mücadele edilen bugünlerde de Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye olarak istikrarlı üretimi sürdürerek Türkiye ve Sakarya'ya katkı sağlamaya devam ettiklerini belirtti.

Bu doğrultuda, salgın nedeniyle gerekli tedbirleri alarak üretime başlandığını aktaran Kudo, üretim ve ihracat hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla 2020 yılı içerisinde ilave 800 kişilik bir istihdam sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.

BAŞVURU ŞARTLARI

Mesleki eğitim kursuna katılmak isteyen iş arayanların, "Bay, en az lise mezunu, Sakarya'da ikamet ediyor olması ve askerliğini tamamlamış ya da en az 6 ay tecilli olması" şartlarını taşımaları gerekiyor.

Bu şartları taşıyan iş arayanlar, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ'ye veya İŞKUR İl Müdürlüğüne başvuru yapabilecek.