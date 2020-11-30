Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt: Araçlarda yeni vergi sistemine geçilmeli

Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, motor hacmiyle kısıtlanmayacak yeni bir vergi sistemine geçilebileceğini söyledi.

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, Türkiye pazarına sunulan yeni Yaris lansmanında yaptığı konuşmada, ülkemizde satılan araçlara uygulanan vergi sistemine değindi.

Bozkurt, pandemi döneminde çevreye zarar vermeyen araçların büyük önem kazandığını ve ayrı bir değer oluşturduğunu vurgulayarak, “Bir teşvik söz konusu olursa o zaman hibrit modellerin satışları da hızlanacaktır." dedi.

"VERGİ SİSTEMİ DEĞİŞMELİ"

Otomobillere uygulanan vergi sistemine de değinen Bpzkurt, "Genel anlamıyla vergi sisteminin artık yeni teknolojileri anlatan bir sistemle değiştirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Avrupa’da, ABD’de uygulanan sistemler incelenip; günümüzün teknolojilerini teşvik eden, bu teknolojilerin önünü açacak, bizi motor hacimleriyle kısıtlamayacak yeni bir vergi yapısına ulaşılabilir.” diye konuştu.

"DİZEL ARAÇLAR BİTTİ"

Bozkurt, Toyota olarak ürünlerinin özellikleri sebebiyle pozitif ayrışmaya başlayan bir marka olduklarını belirterek, “Dünyaya ve Avrupa’ya baktığınızda; emisyon normlarıyla ilgili yeni düzenlemeler geldi. Dizeller artık bitti. 2018 senesinde Türkiye’de ilk biz bıraktık dizel satışını.

Bugün dizel satışları yüzde 40’lara geriledi ki yüzde 75’lerin altına inmezdi. Avrupa’da bugün dizel araçlar, toplam satışlarda yüzde 27’lere düşmüş durumda.” değerlendirmesinde bulundu.