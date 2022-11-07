Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, otomotiv sektörünü değerlendirdi

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, otomotiv sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, otomotiv pazarının performansına ilişkin çeşitli açıklamalar yaptı.

AA'da yer alan habere göre, müşteri tercihlerinin SUV modellere yönelmeye devam ettiğini aktaran Bozkurt, "2017 yılında 117 binli seviyelerde olan SUV segmentinin bu yıl 200 bin adet civarında gerçekleşmesini bekliyoruz ve sadece 5-6 yıl içerisinde hacmin neredeyse ikiye katlandığını söyleyebiliriz.

"Sedanlara ilgi azalıyor"

Müşteri tercihlerinin değişimi sonucu sedan segmenti konumunu kaybetmeye devam ediyor. İlk 9 ayda sedan pazarı yüzde 40,1'den yüzde 37,4’ye düşerken, SUV pazar payı yüzde 34,9 seviyesinden yüzde 40,4'e çıktı ve bu trend artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

Ali Haydar Bozkurt, yıl sonu ve 2023 hedeflerine ilişkin, "Geçen yıldan bu yana planlama yapmakta güçlük çektiğimiz bir dönemi yürütmeye çalışıyoruz. Üretim bacağında çip krizi sorunlarıyla yıla başladık, ardından lojistik ve ham madde krizi baş gösterdi.

Bunların üzerine Rusya-Ukrayna savaşı başlayınca durum daha kompleks bir hale dönüştü. Kasım ayındaki öngörülerimize göre, planlanan adette ürün gelirse son iki ayda 14 bin civarında araç satışı gerçekleştirerek yılı 49-50 bin adet civarında kapatabileceğimizi düşünüyoruz.

"Önümüzdeki yıl rekor kırabiliriz"

Bununla birlikte önümüzdeki yıl tüm belirsizliklere karşın tüm zamanların rekorunu kıracak hedefe sahibiz. Corolla Cross Hybrid’in de katkısıyla birlikte 2023 yılında şimdiye kadarki en yüksek satış adedimize ulaşmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yıl sonu ve 2023 pazar tahminini de paylaşan Bozkurt, tahmin yapmanın çok zor olduğunu ve rakip markaların kaç adet araç getireceğini bilmediklerini söyledi.

Kendilerini bile tahmin edemediklerini söyleyen Toyota Türkiye CEO'su, "Onlar da kendilerini büyük ihtimalle bilemiyordur. Sektördeki tüm oyuncular olarak 2 yıldır bunu yönetmeye çalışıyoruz. Benim gözlemlediğim, kasım ve aralıkta mucizevi bir yerden araç bulunamaz ise markalar bazında herhalde geçen yılın çok az altında bir pazar kapanışı olacak.

"Bu yıl 750 bin seviyesinde kapanabilir"

Geçen yıl 772 bin adet seviyesindeydi. Bu yıl 750 binler civarında kapanacakmış gibi bir izlenimim var. Ama kasım ve aralıkta bilmediğimiz bir marka bir şekilde araç bulur da getirirse bu rakam biraz daha yukarıya gidebilir.

"Seneye 800 bini geçemeyiz"

Gelecek yılla ilgili öngörüm, tüm bilinmezleri üst üste koyduğumuzda 750 bin ila 775 bin arasında bir yerde olmasını bekliyorum. Yani 800 bin üzeri, 900 bin gibi bir pazar seyrine giremeyiz.

Bir kere üretim kısıtı var. Her markanın farklı modellerinde yaşadığı üretim kısıtı devam ediyor. İkincisi, araçlarda avro bazında maliyetler her ay artıyor. Gelecek yıl seçim var. Seçim öncesi nasıl bir süreç yaşayacağız?

Seçimden sonra ne olacak? Bütün bunları tahmin etmemiz gerekiyor. Tüm bunları üst üste koyduğumuzda 750-775 bin gibi bir satış öngörüyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.