Toyota Türkiye, çip krizi nedeniyle üretime iki hafta ara verecek

Toyota, çip tedarik sıkıntıları nedeniyle Sakarya'daki fabrikasında üretimi iki hafta durduracak.

Sakarya'daki fabrikasıyla ülkemizdeki üretim faaliyetleri sürdüren Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye; şu anda otomotiv sektöründe ciddi sorunlara yol açan çip krizinden nasibini aldı.

Şirket, çip krizi nedeniyle Sakarya'daki fabrikasında üretime iki hafta ara verecek. Fabrika 20 Ağustos ve 5 Eylül tarihleri arasında üretim yapmayacak.

Toyota Sakarya fabrikasında Corolla ve Toyota C-HR modelleri üretiliyor. 2020 yılında ürettiği araçlar ile Toyota; Avrupa satışlarının üçte birini bu fabrikadan karşılaşmıştı.

150 FARKLI ÜLKEYE İHRACAT

C-HR ve Corolla’yı Sakarya’da üreten ve üretimin yüzde 90’ını 150 farklı ülkeye ihraç eden Toyota, 2020’de ihracatın yüzde 79'unu Avrupa’ya, yüzde 7'sini Kuzey Amerika’ya, yüzde 13'ünü ise Orta Doğu, Kuzey Afrika ve diğer ülkelere gerçekleştirdi. Bu dönemde Toyota, 216 bin adet ile en çok C-HR modelini ihraç etti.

Türkiye’nin üretim ve ihracat devlerinden Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 2021 yılında 247 bin adet araç üreterek bunun 197 bini ihraç etmeyi hedefliyor.

ÇİP KRİZİNİN ETKİLERİ ARTIYOR

Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) geçen hafta açıklanan temmuz ayı verilerinde de çip krizinin etkilerinin arttığı görüldü.

Çip krizi nedeniyle Türkiye'de otomotiv üretimi temmuz ayında yüzde 44 düşüş yaşadı.

Haziran ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 artışla 107 bin 2019 araç üretilirken, bu rakam temmuz ayında 65 bin 418 adette kaldı.

Çip krizinin 2022'den önce çözülmesi beklenmiyor. Hatta bazı sektör temsilcilerine göre, 2023 yılına kadar krizin etkileri devam edecek.

