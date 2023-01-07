Toyota Türkiye, hafif ticaride tüm zamanların rekorunu kırdı

2022 yılında Türkiye’de 11 bin 661 adetlik hafif ticari araç satışı gerçekleştiren Toyota, geçen yıla göre satışlarını yüzde 74,3 artırdı.

2022 yılında Türkiye’de 11 bin 661 adetlik hafif ticari araç satışı gerçekleştiren Toyota, geçen yıla göre hafif ticari satışlarını yüzde 74,3 artırmayı başardı.

Bununla birlikte pazar payını yüzde 2,3 artıran Toyota, yüzde 6,1 pay ile en çok hafif ticari satan ilk 3 marka arasına yerleşti.

Hilux rekor kırdı

AA'nın haberine göre Toyota, ocak-aralık döneminde 7 bin 707 adet Hilux satışı gerçekleştirdi ve böylece şimdiye kadarki en yüksek Hilux yıllık satış rekorunu kırdı. Hilux’ın bir önceki rekoru 2016 yılında 5 bin 645 adet olarak gerçekleşmişti.

Toyota Professional ürün gamına ait Proace City ve Proace City Cargo modelleri de 2022’yi rekor adetlerle tamamladı.

En çok Corolla satıldı

Toyota’nın 2022 yılı boyunca en çok tercih edilen binek modeli 30 bin 948 adet ile Corolla Sedan oldu.

Corolla Sedan’ı 2 bin 731 adetle Corolla Cross izlerken, C-HR Hybrid modelinden 1561 adet, Yaris modelinden 1349 adet ve Yaris Cross modelinden 1122 adet satış gerçekleştirildi.