Toyota Türkiye, hibrit araç satışlarını artırdı

Toyota, Türkiye'den 2021 yılı için hibrit motora sahip 28 bin filo aracı talebi aldı.

Salgınla birlikte fosil yakıtlı otomobiller yerine çevreci araçlara yönelik kişisel tercihler artarak sürerken, karbon ayak izini düşürmek isteyen kurum ve kuruluşlar da hibrit teknolojili otomobillere geçiş yapıyor.

Toyota, Türkiye'den 2021 yılı için hibrit motora sahip 28 bin filo aracı talebi aldı. Ocak ve şubatta Türkiye'de hibrit otomobillerin toplam pazardan aldıkları pay yüzde 8,7 seviyesine yükselirken, dizellerin payı yüzde 27,4'e geriledi.

Her 100 hibrit aracın 90'ı Toyota logosu taşırken, ocakta satışı yapılan 7 bin 442 Corolla modelinin yüzde 47'si hibrit versiyon oldu.

17 MİLYON SATTI

Tüm dünyada 17 milyon satış adedine ulaşan Toyota hibrit otomobillerin, özellikle şehir içi kullanımlarda büyük oranda emisyon salımı olmuyor. Hafif hibritler başta olmak üzere diğer hibrit araçlardan farklı olarak kullanım süresinin yüzde 50'sini elektrikli motor ile katederek yakıt tasarrufu sunuyor.

Hibritler ayrıca, hafif hibritlere göre çok daha güçlü elektrik motoru ve aküsü sayesinde anında güç ve hızlanma da sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, salgın döneminde alınan önlemlerin Türkiye ve dünyadaki olumlu çevresel etkilerini yakından gözlemlediklerini belirtti.

Kişisel çevreci hibrit araç talebinin özel kurumlara, kamu kurumlarına ve filo taleplerine yoğun olarak yansıdığını aktaran Bozkurt, 1-2 yıl önceden başlayan ve bu yıl artarak devam eden hibrit otomobil taleplerini karşılamak ve yeteri kadar araç bulmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını bildirdi.

Kullanıcıların yakıt tüketimi, çevresel faktörler, sessiz ve konforlu bir sürüş için hibritleri tercih ettiklerini aktaran Bozkurt, bu teknolojiyi tercih edenlerin sonrasında da hibrit dışında araç kullanmayacağını belirttiğini kaydetti.

YAKIT MALİYETİNİ DÜŞÜRÜYOR

Yapılan ölçümlerde, dizele göre yüzde 15, benzinliye göre yüzde 36 daha az yakıt tüketim maliyetine sahip olan hibritler, çok sayıda ülke ve bölgedeki düşük emisyon standartlarına olumlu cevap veriyor.

İkinci el rakamları karşılaştırıldığında, hibrit araçların benzinlilere göre yüzde 4, dizellere göre ise yüzde 6 daha avantajlı değere sahip olduğu görülüyor.