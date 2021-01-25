Toyota Türkiye satışları 2020'de yüzde 66 arttı

Toyota Türkiye'nin 2020 satışları, bir önceki yıla göre yüzde 66 artarak 40 bin 375’e ulaştı. İşte Japon devinin Türkiye ve Avrupa karnesi...

Japon otomobil üreticisi Toyota’nın Türkiye 2020 satışları, bir önceki yıla göre yüzde 66 artarak 40 bin 375’e ulaşırken, Avrupa’da tüm grup markaları dahil edildiğinde pazar payı 0,7 puan yükselerek yüzde 6’ya çıktı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre marka, salgının etkisiyle 2020’de Avrupa’da daralan pazara rağmen öne çıkmayı başardı.

AVRUPA'DA ÜÇÜNCÜ

Bu artış, Toyota’yı Avrupa’da en çok satış gerçekleştiren üçüncü marka yaptı ve marka adına tüm zamanların rekoru kırılmış oldu.

Toyota, aynı zamanda geçen yıl gerçekleştirdiği satışlarda Avrupa Birliği CO2 filo ortalaması hedefini karşılamayı da başardı.

TOYOTA'NIN TÜRKİYE KARNESİ

Toyota Türkiye'nin 2020 satışları, bir önceki yıla oranla yüzde 66 arttı. Toyota, 2019 yılında 24 bin 301 adetlik satışın ardından 2020 yılında 40 bin 375 adetlik toplam satış gerçekleştirdi.

Bu satışlar içinde hibrit satışları ise tüm satışların yüzde 40’ını oluşturarak 16 bin 55 adet olarak kayıtlara yansırken, Toyota hibrit araç satışlarını da bir önceki yıla göre yüzde 33 artırmayı başardı.

Bu sonuçlarla birlikte Toyota Türkiye, binek otomobil satışlarında ilk 4 sıra içinde yer alarak toplam satışlardaki pazar payını da yükseltti.

Diğer yandan Türkiye’de üretilen Corolla, 11 bin 633’ü hibrit olmak üzere yılı 32 bin 958 adetle, diğer yerli üretim C-HR modeli ise 3 bin 593 hibrit olmak üzere 3 bin 984 adetlik satışla 2020’yi tamamladı. Toyota ayrıca, 2003 yılından bu yana filo satışları içerisinde yıllar bazında 14 bin 370 adetle en yüksek satışa imza attı.

Toyota, 2021 yılında ise Türkiye’de pazar payını artırmayı ve 2020’ye göre daha fazla araç satışı gerçekleştirmeyi hedefliyor.