Toyota Türkiye: Talepler yeniden artacak

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, yeni taşıt kredi paketleriyle talebin yeniden artacağı görüşünde.

Koronavirüs nedeniyle birçok otomobil üreticisi fabrikalarını durdurmuş ve satış bayilerini kapatmıştı.

Ülkemizde normalleşme dönemi başlarken birçok üretim fabrikası yeniden açıldı. Ancak otomobil pazarına olan talep eski günlerdeki gibi değil.

Kamu bankaları, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için "konut kredisi", "taşıt kredisi", "sosyal hayatı destek" ve "tatil destek" olmak üzere 4 yeni kredi paketini hayata geçireceğini açıklamıştı.

Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0.49-0.69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.

İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere de yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sağlanacak.

"OTOMOBİL SEKTÖRÜ HAREKETLENECEK"

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Otomotiv sektöründe yerli üretim yapan anlaşmalı firmalara aylık yüzde 0,49- yüzde 0,69 faiz oranı ile sunulan taşıt kredisi imkanını, ihracat, üretim ve istihdam açısından en yüksek katma değeri yaratan otomotiv sektörüne verilen önemli bir destek olarak görüyorum. Devletimizin devreye aldığı bu destek otomotiv sektörünü hareketlendirecek ve satışlara olumlu yansıyacaktır." dedi.

Pandemi sürecinde otomotiv pazarında da ciddi bir daralma yaşandığını hatırlatan Bozkurt, "Kredi faizlerinin yerli üretim araçlar için belli bir oranda sabitlenmesi otomotiv pazarında bir hareketlilik sağlayacaktır. 2020 yılının başında Türkiye'de 600 bin adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşeceği yönünde öngörümüz vardı. Fakat şu noktada pazarın büyüklüğünü salgının seyri ile sektöre verilen destekler belirleyecektir." ifadelerini kullandı.





Bozkurt, bu gelişmeler paralelinde 50-500 bin adetler arasında bir pazar büyüklüğü beklediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"BAYİLERDE HER ARAÇ BULUNMAYABİLİR"

"Fakat fabrikaların üretime sınırlı kapasite ile başlaması neticesinde önümüzdeki aylarda araç almak isteyenler bayilerde istedikleri araçları bulamayabilir. Ülkemizde de son 2 senelik ertelenen talep vardı. Verilen desteklerle birlikte pazarda talep artışı olacaktır.

Bu durum sektörümüzün yararına olacak ve bu süreç içinde en azından geçen yılki satış adetlerine ulaşacak olmamızın önünü açacaktır."

Ayrıca açıklanan destek paketinin sıfır araçtaki araç bulunurluğuna bağlı olarak ikinci el pazarına da katkı sağlayacağına dikkati çeken Bozkurt, "Yeni normal sebebiyle birçok insan toplu taşıma araçları kullanmak yerine kendi araçlarıyla seyahat etmeyi tercih edeceklerinden hem sıfır hem ikinci el pazarı hareketlenecektir." şeklinde sözlerini tamamladı.