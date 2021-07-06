Toyota Türkiye, tüm zamanların en yüksek haziran satışına ulaştı

Toyota Türkiye, tüm zamanların en yüksek haziran satışına ulaştı

Toyota, haziran ayında binek otomobil ve hafif ticari araç satışlarında toplam 5 bin 368 adetle, marka tarihinde tüm zamanların en yüksek haziran ayı satışını gerçekleştirdi.

Haziran ayı verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 büyüyerek 79 bin 819 adet olarak gerçekleşti.

Haziranda otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 artışla 62 bin 348 ve hafif ticari araç satışları da yüzde 25,6 artışla 17 bin 471 olarak belirlendi.

TOYOTA'DAN HAZİRANDA REKOR

Japon üretici Toyota, haziran ayında binek otomobil ve hafif ticari araç satışlarında toplam 5 bin 368 adetle, marka tarihinde tüm zamanların en yüksek haziran ayı performansını gösterdi.

Toyota, aynı zamanda 2 bin 264 adetlik haziran ayı filo satışıyla da yeni bir rekora imza attı. Türkiye otomotiv pazarının ilk 6 ayında toplam 31 bin 007 adetlik satışa ulaşan Toyota sektörde ilk 5 arasında yerini aldı.

Marka ayrıca, 2021 yılının Ocak-Haziran döneminde 27 bin 590 adetlik binek otomobil satışı ve yüzde 8.9’luk pazar payı ile de ilk dört arasında bulunuyor. Markanın hibrit satışları da yüzde 162 arttı.