Toyota Türkiye, üretime 15 gün ara verecek

Toyota Türkiye; planlı bakım, onarım ve revizyon çalışmaları nedeniyle üretime 15 gün ara vereceğini duyurdu

Sakarya'daki fabrikasıyla ülkemizdeki üretim faaliyetleri sürdüren Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye; planlı bakım, onarım ve revizyon çalışmaları nedeniyle üretime ara verecek.

1-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında üretime ara vereceğini duyuran Toyota Türkiye, 2021 yılında 247 bin adet araç üreterek bunun 197 bini ihraç etmeyi hedeflediğini açıkladı.

ÇALIŞANLAR İZNE ÇIKACAK

Yapılan açıklamaya göre, fabrika çalışanlarının büyük çoğunluğu bu periyotta yıllık ücretli izinlerini kullanırken, fabrikada yalnızca bakım çalışmalarında görevli personel bulunmaya devam edecek.

Üretiminin yüzde 90’ını, dünyanın 150’yi aşkın ülkeye ihraç eden Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'nin, 5 bin 500 kişilik istihdamı bulunuyor. Şirketin Sakarya'daki yatırımının değeri ise 2.27 milyar dolar.