Toyota Türkiye, üretime ara veriyor

Sakarya'daki Toyota fabrikası, tedarik zinciri ve çip krizi nedeniyle 4-18 Temmuz tarihleri arasında üretime ara verecek.

Sakarya'daki fabrikasıyla ülkemizdeki üretim faaliyetleri sürdüren Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye; şu anda otomotiv sektöründe ciddi sorunlara yol açan çip krizinden nasibini aldı.

Şirket, çip krizi nedeniyle ve bayram tatilinin de araya girmesiyle Sakarya'daki fabrikasında üretime 4-18 Temmuz tarihleri arasında ara vereceğini duyurdu.

Toyota'nın üretime ara verme sebebi ise tedarik zinciri ve yarı iletken (çip) zorlukları nedeniyle yaşanan sıkıntılar oldu.

Toyota'dan açıklama

Konuyla ilgili açıklama yapan Toyota yetkilileri, ara verme kararlarıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Sektör genelindeki tedarik zinciri ve yarı iletken zorlukları nedeniyle Toyota olarak Avrupa'daki fabrikalarda üretim ayarlamaları yapılması gerekiyor.

Bu nedenle bayram tatili ile bu süreç birleştirildi. Üretim üzerindeki etkiyi en aza indirmek için özenle çalışıyor ve araçları müşterilerimize mümkün olan en kısa sürede ulaştırmak için yoğun çaba gösteriyoruz."