Toyota Türkiye'den üretime 3 gün ara

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye; planlı bakım, onarım ve revizyon çalışmaları nedeniyle 31 Ocak-2 Şubat 2021'de üretime ara veriyor.

Türkiye’nin üretim ve ihracat liderleri arasında yer alan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, planlı bakım, onarım ve revizyon çalışmaları nedeniyle 31 Ocak-2 Şubat 2021'de üretime ara vereceğini açıkladı.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında salgından dolayı yaşanan 7 haftalık üretim arasına rağmen, 217 bin araç üreten şirket, bu araçların 180 binini ihraç etti.

Toyota Türkiye, 2021 yılında ise 247 bin adet araç üreterek bunun 197 bini ihraç etmeyi hedefliyor.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, yine 2020 yılında Amerikalı bağımsız araştırma şirketi JD Power tarafından Avrupa ve Afrika bölgesindeki en iyi fabrika seçilerek “Altın Fabrika - Golden Plant” ödülüne layık görülmüştü.