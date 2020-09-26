Toyota, Türkiye'nin ikinci büyük ihracatçısı oldu

Toyota, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından gerçekleştirilen "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Araştırması"nda, Türkiye genelinde ve kendi sektöründe ikinci büyük ihracatçı olarak ödülün sahibi oldu

Ülkemizde faaliyet gösteren Japon otomobil üreticisi Toyota, geçtiğimiz yıl 4,23 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek ikinci sıradaki yerini korudu.

Her yıl 150'yi aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiren Toyota, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından gerçekleştirilen Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Araştırması'nda Türkiye genelinde ve kendi sektöründe ikinci büyük ihracatçı olarak ödül aldı.

Verilen bilgiye göre ödül, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Kıdemli Başkan Yardımcısı Necdet Şentürk'e takdim edildi.





227 BİN OTOMOBİLİ İHRAÇ ETTİ

Açıklamada yer alan bilgiye göre, 2019 yılında ürettiği 252 bin adet otomobil üretiminin 227 binini ihraç eden Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye 4,23 milyar dolar değerinde ihracat geliri elde etti.

Üretiminin yüzde 90'ını dünyanın 150'yi aşkın ülkesine ihraç eden Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, halen 5 bin 500 kişilik istihdamı ve 2,27 milyar dolar değerinde toplam yatırımı ile Sakarya ve Türkiye'ye katma değer sağlamaya devam ediyor.