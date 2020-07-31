Toyota ülkemizdeki üretime 2 hafta ara verdi

Türkiye'de üretim yapan Toyota; bakım, onarım ve revizyon çalışmaları nedeniyle üretime 2 hafta ara verdiğini duyurdu.

Koronavirüs nedeniyle ülkemizdeki fabrikalarında üretime ara vermek zorunda kalan, ancak daha sonra yeniden fabrikalarını açan otomobil üreticileri, ağustos ayında yeni bir ara daha vermeye hazırlanıyor.

TOYOTA BAKIM ARASINA GİRİYOR

Türkiye'de otomotiv fabrikalarında ağustos ayından itibaren kapasitelerin yüzde 100'e ulaşması beklenirken, yaz aylarındaki planlı rutin bakım aralarının devreye gireceğini daha önce sizlerle paylaşmıştık.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye; planlı bakım, onarım ve revizyon çalışmaları nedeniyle 30 Temmuz ile 13 Ağustos tarihleri arasında üretime ara vereceğini duyurdu.

Fabrika çalışanlarının büyük çoğunluğu bu periyotta yıllık ücretli izinlerini kullanırken, fabrikada yalnızca bakım çalışmalarında görevli personel bulunmaya devam edecek.

Türkiye’nin üretim ve ihracat devlerinden Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, geçtiğimiz yıl 251 bin 637 adet araç üretirken, 230 bin 659 adet ihracat gerçekleştirdi.

Ülkemizdeki fabrika, geçen dört yıllık süreçte de Avrupa’nın tüm Toyota fabrikaları arasında en yüksek üretim ve hibrit üretim yüzdesine ulaşmıştı.

Üretim faaliyetlerini Sakarya’da gerçekleştiren firma, 2020 yılının sonunda bir önceki yıllarda sergilediği üretim ve ihracat performansını arttırarak sürdürmeyi hedefliyor.





Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) Başkanı ve Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, zorunlu pandemi duruşu esnasında bakım yapamadıklarını belirtmişti.

HYUNDAI ÜRETİME DEVAM EDECEK

Ağustos ayında üretime tek devam edecek otomobil üreticisi ise Hyundai olacak. Hyundai Genel Müdürü Murat Berkel, yeni i20 üretiminin devreye girmesinden dolayı bu yıl ağustos ayında rutin bakım arası verilmeyeceğini açıklamıştı.