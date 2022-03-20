Toyota, üniversitelerle iş birliği yapacak

Toyota, Advanced Technology Acceleration Corporation (ATAC) ile araştırma ve geliştirme çalışmalarına katkı vermek adına ortak bir girişim hayata geçirdi.

Toyota, Advanced Technology Acceleration Corporation (ATAC) ile araştırma ve geliştirme çalışmalarına katkı vermek adına ortak bir girişim başlattı.

Mayıs 2021'de kurulan Innovative Technology Acceleration Platform (ITAP), yani Yenilikçi Teknoloji Hızlandırma Platformu sıra dışı teknolojilerin uygulanması ve yeni teknolojilere ilham olmak adına çalışmalar yapacak.

ATAC yeni teknolojilerin ticarileştirilmesini, yeni girişimlerin geliştirilmesini sağlarken aynı zamanda endüstri-akademi iş birliklerinin yapılmasını da gerçekleştiriyor.

Mobilite ve ötesinde teknolojik araştırmalar yürüten Toyota'nın ortak girişimi ITAP da iki şirketin yenilikçi teknolojilerin keşfi, sosyal hayata uygulanması ve ticarileştirilmesi adına daha dinamik bir destek verilmesini sağlayacak.

ÜNİVERSİTE PROJELERİNE DESTEK

Bu iş birliği aynı zamanda iki şirketin bağlantılarını ve bilgi birikimini harmanlayacak. Platformun en dikkati çekici yanlarından biri, üniversitelere, araştırma kuruluşlarına ve teknoloji girişimlerine destek sağlaması olacak.

İş birliği kapsamında Toyota ve ATAC, Tokyo Üniversitesi Mühendislik Okulu, Tokyo Teknoloji Enstitüsü ve Nagoya Üniversitesi ile teknoloji geliştirme konusunda bir anlaşma da imzaladı.