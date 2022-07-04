Toyota Urban Cruiser Hyryder tanıtıldı

Maruti Suzuki ve Toyota iş birliğiyle geliştirilen yeni hibrit SUV Toyota Urban Cruiser Hyryder, görücüye çıktı. İşte otomobilin öne çıkan özellikleri.

Dünya genelindeki rakamlara baktığımızda, artık otomobillerde daha çok SUV modellerinin tercih edildiğini görüyoruz. Bu nedenle otomobil üreticileri, son zamanlarda SUV modellerine daha çok ağırlık veriyor.

Toyota, kısa süre önce ipucu görsellerini paylaştığı yeni Urban Cruiser Hyryder modelini tanıttı. Maruti Suzuki ortaklığıyla geliştirilen hibrit SUV, birçok farklı pazarda satışa sunulacak.

Profilden baktığımızda Suzuki modellerini anımsatan aracın ön bölümünde bölünmüş far tasarımı, krom detaylar ve alt bölümdeki büyük ızgara dikkat çekiyor.

İç mekan

İki renkli temanın karşımıza çıktığı iç mekanda 9 inç multimedya ekranı ve 7 inç dijital gösterge paneline yer veriliyor.

Bunun dışında üst seviyelerde panoramik sunroof, ambiyans aydınlatma, head-up display, 360 derece kamera, kablosuz cep telefon şarjı, koltuk havalandırma, arka havalandırma menfezleri ve USB girişleri gibi özellikler mevcut. Güvenlik tarafında ise 6 hava yastığı bulunuyor. ,

Motor seçenekleri

Toyota Urban Cruiser Hyryder modelinin kaputunun altında iki farklı hibrit motor seçeneği mevcut. Giriş seviyesinde Suzuki'nin 1.5 litre K-Series benzinli motoru, hafif hibrit 12V entegre marş jeneratörü (ISG) ve 6Ah lityum iyon bataryadan oluşan 'Neo Drive' ünitesi bulunuyor.

101 hp güç ve 135 Nm tork üreten sistem 5 ileri manuel veya 6 ileri otomatik şanzıman vasıtasıyla ön tekerleklere güç veriyor.

İkinci olarak da Toyota'nın kendi full hibrit sistemi karşımıza çıkıyor. Söz konusu sistem, Toyota'nın 1.5 litre benzinli motoru, ISG, daha güçlü bir elektrik motoru ve daha büyük bir bataryadan oluşuyor. Bu sistem de 114 hp güç ve 141 Nm tork üretiyor.