Euro
15.4391
0.80%
Dolar
13.6106
0.60%
Altın
793.6320
0.53%
Borsa
1,992.15
0.62%
Bitcoin
568.562
-0.62%
BTXN Coin
33.12
-1.31%
2ºC
İstanbul
Bulutlu 2 C

    Toyota, üretim hedefini tutturamayacak

    Toyota Motor, mali yıl üretiminde hedeflenen 9 milyonun gerisinde kalacağını bildirdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 19.01.2022 - 09:01
    • Güncelleme : 19.01.2022 - 09:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Toyota, üretim hedefini tutturamayacak

    Geçtiğimiz yılın başlarında otomotiv sektöründe başlayan küresel çip tedarik sorunları yeni yılda da devam ediyor.

    Birçok otomobil markası üretimde aksaklıklar yaşarken, hedefler de tutturulamıyor.

    TOYOTA DA HEDEFİNİ TUTTURAMAYACAK

    Japon üreticinden yapılan açıklamaya göre Toyota, martta sona erecek 2021 mali yıl üretim hedefini tutturamayacak.

    Buna göre, kapsamlı 9 milyon üretim hedefi, küresel yarı iletken tedarik açığı kaynaklı parça sıkıntısı sebebiyle yakalanamayacak.

    Öte yandan firma, şubat ayında Japonya'daki 8 tesisinde 11 üretim bandını geçici durduracağını bildirdi. Böylece Toyota'nın Şubat 2022 imalat hedefi de 150 bin düşecek.

    TOYOTA


    Görüş Bildir