Toyota, üretim hedefini tutturamayacak

Toyota Motor, mali yıl üretiminde hedeflenen 9 milyonun gerisinde kalacağını bildirdi.

Geçtiğimiz yılın başlarında otomotiv sektöründe başlayan küresel çip tedarik sorunları yeni yılda da devam ediyor.

Birçok otomobil markası üretimde aksaklıklar yaşarken, hedefler de tutturulamıyor.

TOYOTA DA HEDEFİNİ TUTTURAMAYACAK

Japon üreticinden yapılan açıklamaya göre Toyota, martta sona erecek 2021 mali yıl üretim hedefini tutturamayacak.

Buna göre, kapsamlı 9 milyon üretim hedefi, küresel yarı iletken tedarik açığı kaynaklı parça sıkıntısı sebebiyle yakalanamayacak.

Öte yandan firma, şubat ayında Japonya'daki 8 tesisinde 11 üretim bandını geçici durduracağını bildirdi. Böylece Toyota'nın Şubat 2022 imalat hedefi de 150 bin düşecek.